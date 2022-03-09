«Матч был триллер». Младшие хоккеисты вступили в турнир «Золотая шайба»

Новости Беларуси. Завершился финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-спорт». Победителем стала команда Гомельской области. 9 марта подхватили эстафету младшие. В розыгрыше за главный трофей принимают участие семь дружин 2009-2010 годов рождения.

Новизна коснулась и этих ребят. В турнире уже официально принимают участие и девочки. В заявочном протоколе значатся шесть игроков с косичками. С 2015 года соревнования проводятся по схеме двух дивизионов. В А входят команды районов и городов, где имеются физкультурно-спортивные сооружения с искусственным льдом, в Б – коллективы, где таких сооружений нет. Данное состязание является просмотровой площадкой для всех участников. К слову, конкуренция с каждым годом возрастает, особенно в отборочных матчах.

И ван Н очевной, тренер команды «Торнадо» ( М инск-1): Конкуренция большая. С «Локомотивом» бодались, очень была сложная игра. Матч был триллер на самом деле: проигрывали 2:4, за 30 секунд до конца матча сравняли счет и в овертайме вырвали – 5:4. Это был очень сложный матч, чтобы пробиться на республиканские соревнования, выйти в финал. Город выиграли, сейчас задача республику выиграть.

Владимир Жерко, защитник команды «Торнадо» (Минск-1):

Я в финале, и моя команда тоже в финале. Наша будет задача – занять первое место и показать, что мы тоже очень хорошая команда и можем побеждать. Мне «Золотая шайба» нравится тем, что тут есть много интересных соперников. Я обтачиваю свой навык игры.

12 марта определится победитель. Также Президентский спортивный клуб вручит специальные призы в четырех номинациях. Сувенирами будут отмечены и все участники финальной серии.