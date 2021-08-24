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Паралимпийские игры в Токио. Где пройдут первые старты белорусов?

24 августа 2021 20:00
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На Паралимпийских играх в Токио 25 августа будут разыграны первые комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В числе соискателей будут и белорусы. Причем у нас достаточно хорошие шансы оказаться на пьедестале.

«Смотрите, пожалуйста, на нас, болейте за нас». Что передали белорусам наши паралимпийцы в Токио?

Паралимпийские игры в Токио. Где пройдут первые старты белорусов?-1

В турнире саблистов выступит Андрей Праневич. В Японии ему предстоит защитить титул паралимпийского чемпиона. Рано утром по белорусскому времени будем переживать и за наших пловцов. На предварительной стадии на стометровке баттерфляем заявлены трое наших спортсменов. В том числе и главный фаворит – Игорь Бокий. На аналогичной дистанции, но уже на спине, выступит Алексей Талай. Стоит отметить, что и отборочные заплывы и финалы состоятся в один день.

# Паралимпийские игры # Андрей Праневич # Игорь Бокий # Алексей Талай # Фотофакт

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