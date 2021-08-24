Паралимпийские игры в Токио. Где пройдут первые старты белорусов?

На Паралимпийских играх в Токио 25 августа будут разыграны первые комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В числе соискателей будут и белорусы. Причем у нас достаточно хорошие шансы оказаться на пьедестале.

В турнире саблистов выступит Андрей Праневич. В Японии ему предстоит защитить титул паралимпийского чемпиона. Рано утром по белорусскому времени будем переживать и за наших пловцов. На предварительной стадии на стометровке баттерфляем заявлены трое наших спортсменов. В том числе и главный фаворит – Игорь Бокий. На аналогичной дистанции, но уже на спине, выступит Алексей Талай. Стоит отметить, что и отборочные заплывы и финалы состоятся в один день.