Обыграли команду Швейцарии. Белоруски одержали первую победу на чемпионате Европы по волейболу

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу одержала первую победу на чемпионате Европы, обыграв команду Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И если в первом сете была равная борьба, то в двух следующих превосходство наших девушек не вызывало никаких сомнений.

В дебютном противостоянии у подопечных Станислава Саликова мало что получалось, поэтому нервной концовки избежать не удалось. Тем не менее отрезок остался за белорусками – 25:23. Поймав кураж, землячки начали действовать раскрепощенно. Следующие две партии безоговорочно остались за нашими волейболистками – 25:15. Эта «виктория» позволила подняться на 4 место в таблице. Уже 25 августа сыграем с венгерками.