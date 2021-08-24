Нападающий Александр Когалев продолжит играть за минское «Динамо»

Соглашение подписано на один сезон. В недавнем розыгрыше Кубка Руслана Салея, находясь на просмотре, хоккеист в составе «зубров» забросил одну шайбу и заработал показатель полезности +1. В сезоне 2020/2021 в регулярке и плей-офф КХЛ Когалев провел 27 матчей, набрав три бомбардирских балла.