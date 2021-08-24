Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Кливленде. Против кого сыграет белоруска?

Новости Беларуси. Александра Саснович победила в первом матче теннисного турнира категории ВТА в Кливленде и вышла в 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, занимающая 99-е место в мировом рейтинге, была сильнее 112-й ракетки планеты, американки Кристины Макхейл. Поединок выдался боевым и завершился в двух сетах. Счет по партиям – 6:4, 7:5. 24 августа белоруска выйдет на корт против представительницы Аргентины Нади Подорошки. Предварительно поединок начнется в 21:30 по минскому времени.