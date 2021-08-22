Паралимпиада в Токио. Кто из белорусов выйдет на старт первым и когда?

Совсем немного остается до открытия Паралимпийских игр в Токио, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Форум стартует на тех же спортивных объектах, где проходила Олимпиада -2020. Спортсмены с ограниченными возможностями разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта. Первыми из наших ребят выйдут на старт 25 августа пловец, шестикратный чемпион Рио Игорь Бокий, а также Владимир Сотников и Дмитрий Салей. Также 25 августа за медали поспорит еще один чемпион прошлых Игр, наш фехтовальщик Андрей Праневич.

Получил персональное приглашение на Паралимпийские игры в Токио рекордсмен, чемпион мира и Европы по плаванию Алексей Талай.

Вся белорусская делегация уже прибыла в Токио. Япония дружелюбна встретила наших ребят, и уже на первой тренировке у белорусов появились свои болельщики, хотя организаторы мультифорума объявили, что и Паралимпиада пройдет без зрителей.

Хочется отметить, что из шести видов спорта, где белорусы будут бороться за медали, значится дзюдо. Беларусь представит самая возрастная спортсменка, Елена Богданова. Ей 48 лет и это хороший вызов тем, кто сетует на свой возраст. А еще это хороший вызов здоровому белорусскому дзюдо.

В нашей стране дзюдо в недавнем прошлом было медалеемким. Атлеты возвращались с россыпью наград. Олимпийский чемпион Афин Игорь Макаров на пьедестале с лавровым венком – это, казалось, воплощение самого божества. Белорусский Зевс с поднятыми руками будто благословил всех мальчишек и девчонок на новые свершения. Но потом что-то пошло не так и на этой Олимпиаде, увы и ах, хотя три лицензии было.

Возрастная Елена Богданова смогла буквально вскочить в последний вагон и улететь в Токио. Белоруска на Кубке мира в Ирландии замкнула тройку сильнейших и смогла стать обладательницей заветного билета на Паралипиаду-2020. Елена выступает в классе Б1 (тотально слепые спортсмены).

А вот самый молодой из белорусов – 16-летний Владимир Сотников, который поплывет три дистанции: 100 баттерфляем и на спине, а также 50 вольным стилем.