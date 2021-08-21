Волейболистки Беларуси проиграли команде Хорватии в чемпионате Европы

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу завершила второй поединок чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда мерилась силами с одними из хозяек континентального форума – хорватками.

Старт на Евро у подопечных Дениса Матвеева не получился, они по всем статьям уступили итальянкам – 0:3. Поражение неприятное, но вполне логичное и даже прогнозируемое. Многие эксперты еще до старта турнира отдали первое место в группе представительницам этой страны.

С хорватками же тягаться было нужно, однако они предстали весьма боевым коллективом. Белоруски долгое время пытались найти изъяны в обороне соперниц, но ничего не получалось. Хозяйки здорово подавали, отлично поднимали и забивали. Как итог – их победа 3:0.