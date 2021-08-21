ЧБ по футболу. Результаты матчей 21 августа

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу. Открыли соревновательный день 21 августа «Сморгонь» и брестский «Рух», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В прошлый уикенд новичок высшей лиги едва не преподнес сюрприз, ведя долгое время в противостоянии с солигорским «Шахтером». Действующий чемпион и текущий лидер спасся только в самой концовке. Но все равно потерял очки, сыграв вничью.

Поэтому любопытно было понаблюдать, в каком ключе будет действовать «Сморгонь» в противостоянии с другим претендентом на пьедестал. «Рух» забил первым – на 15-й минуте точный удар нанес Нойок. А отыгралась «Сморгонь» незадолго до финального свистка. Это Леонович позволил своей дружине набрать зачетные баллы и вновь вставить палки в колеса одному из фаворитов.