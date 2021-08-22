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Бочче и голбол. Какие виды спорта пополнили сетку соревнований на Паралимпиаде в Токио?

22 августа 2021 16:31
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В Токио будут так же представлены и новые виды спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока белорусов там нет, но все возможно.

Бочче и голбол. Какие виды спорта пополнили сетку соревнований на Паралимпиаде в Токио?-1

Бочче – броски на точность, что-то среднее между боулингом и петанком. В нашей стране этот вид уже начинает завоевывать любовь. Бочче идеален для людей с серьезными формами ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Бочче и голбол. Какие виды спорта пополнили сетку соревнований на Паралимпиаде в Токио?-4

Голбол – игра для незрячих спортсменов. Ее в свое время придумали для реабилитации ослепших ветеранов войны. В этой игре команде из трех человек необходимо забить мяч с колокольчиком внутри в ворота соперника.

# Паралимпийские игры # Фотофакт

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