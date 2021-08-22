Бочче и голбол. Какие виды спорта пополнили сетку соревнований на Паралимпиаде в Токио?

В Токио будут так же представлены и новые виды спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока белорусов там нет, но все возможно.

Бочче – броски на точность, что-то среднее между боулингом и петанком. В нашей стране этот вид уже начинает завоевывать любовь. Бочче идеален для людей с серьезными формами ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата.