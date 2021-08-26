Паралимпиада-2020. Шпажист Праневич вышел в полуфинал, пловец Бокий – в финал

Новости Беларуси. Следим за выступлением наших спортсменов в Токио. Второй соревновательный день на Паралимпийских играх многообещающий для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новоиспеченный 12-кратный паралимпийский чемпион, пловец Игорь Бокий претендует теперь и на 13-й титул. В квалификации стометровки на спине Бокий показал время 57,67 и с первым результатом вошел в финал, который состоится в 13:05 по белорусскому времени.

Второй белорус, Владимир Сотников, в своем заплыве финишировал 5-м, итог – 10-е место. К сожалению, третий представитель нашей страны, Григорий Зудилов, не смог принять участие в этом старте из-за положительного теста на COVID.