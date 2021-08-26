Прямой эфир

Паралимпиада-2020. Шпажист Праневич вышел в полуфинал, пловец Бокий – в финал

26 августа 2021 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следим за выступлением наших спортсменов в Токио. Второй соревновательный день на Паралимпийских играх многообещающий для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паралимпиада-2020. Шпажист Праневич вышел в полуфинал, пловец Бокий – в финал-1

Новоиспеченный 12-кратный паралимпийский чемпион, пловец Игорь Бокий претендует теперь и на 13-й титул. В квалификации стометровки на спине Бокий показал время 57,67 и с первым результатом вошел в финал, который состоится в 13:05 по белорусскому времени.

Второй белорус, Владимир Сотников, в своем заплыве финишировал 5-м, итог – 10-е место. К сожалению, третий представитель нашей страны, Григорий Зудилов, не смог принять участие в этом старте из-за положительного теста на COVID.

Паралимпиада-2020. Шпажист Праневич вышел в полуфинал, пловец Бокий – в финал-4

Тем временем в сегменте фехтовальщиков действующий чемпион Рио, наш Андрей Праневич, успешно миновал групповой раунд и в четвертьфинале смог выбить из борьбы украинского шпажиста Олега Науменко. В поединке за финал белорус сразится с российским спортсменом Александром Кузюковым.

Алеся Мокрицкая также смогла пройти сито группового раунда. На ее счету четыре победы из шести, но, к сожалению, бой за полуфинал белоруска проиграла таиландской спортсменке.

# Паралимпийские игры # Владимир Сотников # Григорий Зудилов # Андрей Праневич # Олега Науменко # Алеся Мокрицкая # Александр Кузюков # Игорь Бокий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юлия Готовко одержала первую победу на турнире Большого шлема
25 августа 2021 19:52

Юлия Готовко одержала первую победу на турнире Большого шлема

​Лукашенко поздравил Бокия с золотом Паралимпийских игр: этой медали ждала вся Беларусь
25 августа 2021 19:49

​Лукашенко поздравил Бокия с золотом Паралимпийских игр: этой медали ждала вся Беларусь

Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме обыграли рижских одноклубников
25 августа 2021 18:11

Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме обыграли рижских одноклубников