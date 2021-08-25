​Лукашенко поздравил Бокия с золотом Паралимпийских игр: этой медали ждала вся Беларусь

Новости Беларуси. Победные новости 25 августа пришли из Токио. У Беларуси есть первая медаль на Паралимпийских играх. Золото стране принес Игорь Бокий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Победные новости 25 августа пришли из Токио. У Беларуси есть первая медаль на Паралимпийских играх. Золото стране принес Игорь Бокий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С высокой наградой пловца поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что этой медали ждала вся Беларусь. И, проявив волю и высокое спортивное мастерство, спортсмен добился выдающегося успеха.
Игорь Бокий – уже 12-кратный паралимпийский чемпион. Глава государства также пожелал пловцу новых достижений на водных дорожках японской столицы.
«Первая золотая медаль, я очень рад». Игорь Бокий стал 12-кратным чемпионом Паралимпийских игр. Читайте здесь.