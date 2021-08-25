Юлия Готовко одержала первую победу на турнире Большого шлема

Новости Беларуси. Юлия Готовко продолжает борьбу за право сыграть в основной сетке открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом раунде отбора наша спортсменка не испытала никаких проблем с француженкой Джессикой Понше. Для того чтобы пройти дальше, белоруске понадобился час и 9 минут. Финальный результат – 6:2, 6:3. Таким образом, Готовко впервые в карьере одержала победу на турнире категории major. А вот Ольгу Говорцову, наоборот – постигла неудача. Она не смогла справиться с американкой Риз Брантмайер – 2:6, 3:6.

При этом в мировом рейтинге девушек разделяет пропасть. Наша землячка идет 136-й, а оппонентка находится во второй тысяче. В основе US Open точно выступят Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович.