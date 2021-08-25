Прямой эфир

Юлия Готовко одержала первую победу на турнире Большого шлема

25 августа 2021 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юлия Готовко продолжает борьбу за право сыграть в основной сетке открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Готовко одержала первую победу на турнире Большого шлема-1

В стартовом раунде отбора наша спортсменка не испытала никаких проблем с француженкой Джессикой Понше. Для того чтобы пройти дальше, белоруске понадобился час и 9 минут. Финальный результат – 6:2, 6:3. Таким образом, Готовко впервые в карьере одержала победу на турнире категории major. А вот Ольгу Говорцову, наоборот – постигла неудача. Она не смогла справиться с американкой Риз Брантмайер – 2:6, 3:6.

При этом в мировом рейтинге девушек разделяет пропасть. Наша землячка идет 136-й, а оппонентка находится во второй тысяче. В основе US Open точно выступят Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович.

# Теннис # Юлия Готовко # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Джессика Понше # Ольга Говорцова # Риз Брантмайер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Лукашенко поздравил Бокия с золотом Паралимпийских игр: этой медали ждала вся Беларусь
25 августа 2021 19:49

​Лукашенко поздравил Бокия с золотом Паралимпийских игр: этой медали ждала вся Беларусь

Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме обыграли рижских одноклубников
25 августа 2021 18:11

Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме обыграли рижских одноклубников

Футболисты «Мальме» обыграли обидчиков «Шахтёра» и вышли в групповой этап Лиги чемпионов
25 августа 2021 18:00

Футболисты «Мальме» обыграли обидчиков «Шахтёра» и вышли в групповой этап Лиги чемпионов