Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме обыграли рижских одноклубников

Новости Беларуси. Белорусские хоккейные клубы активно готовятся к новому соревновательному году. Минское «Динамо» провело выездной спарринг с рижскими одноклубниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские хоккейные клубы активно готовятся к новому соревновательному году. Минское «Динамо» провело выездной спарринг с рижскими одноклубниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Зубры» после двух периодов уступали, однако смогли в итоге победить в овертайме. На 47-й минуте забросил Граовац, а за 30 секунд до финальной сирены отличился Бек. Таким образом, выяснение сильнейшего перетекло в дополнительное время, где удача сопутствовала белорусам. Точку поставил Горбунов. Следует также отметить, что по решению тренерских штабов команды исполнили серию буллитов. И здесь хозяева были точнее.
Буллиты пробивались и в противостоянии «Юности» с «Динамо-Молодечно». Дружины выясняли отношения в рамках турнира памяти Льва Новожилова. Но с той лишь разницей, что в данном матче хоккейные пенальти были необходимы. Основное время дуэли завершилось вничью – 3:3. Причем минский клуб вел 3:1, однако сохранить нужный результат не смог. Героем стал Максим Слыш. Именно он дважды реализовал буллит и принес викторию «Динамо».