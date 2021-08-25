Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме обыграли рижских одноклубников

Новости Беларуси. Белорусские хоккейные клубы активно готовятся к новому соревновательному году. Минское «Динамо» провело выездной спарринг с рижскими одноклубниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» после двух периодов уступали, однако смогли в итоге победить в овертайме. На 47-й минуте забросил Граовац, а за 30 секунд до финальной сирены отличился Бек. Таким образом, выяснение сильнейшего перетекло в дополнительное время, где удача сопутствовала белорусам. Точку поставил Горбунов. Следует также отметить, что по решению тренерских штабов команды исполнили серию буллитов. И здесь хозяева были точнее.