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Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

25 октября 2023 07:55
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» первым за историю Национальной хоккейной лиги смог достичь отметки в 300 заброшенных в большинстве шайб, пишет РИА Новости.

Матч «Вашингтона» и «Торонто Мэйпл Лифс» закончился победой канадцев – 1:4, но Овечкин проявил себя уже на 40-й минуте встречи.

Российский игрок нападения занимает первое место рейтинга лучших хоккеистов по показателю заброшенных в большинстве шайб и второе место рейтинга лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 823 шайбы.

Рекордсменом Национальной хоккейной лиги в данный момент является Уэйн Гретцки, на его счету 894 шайбы. Чтобы побить рекорд Гретцки Овечкину остается забить еще 71 гол.

# Хоккей # Александр Овечкин

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