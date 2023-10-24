Брестские спортсмены выиграли командный турнир чемпионата Беларуси по бадминтону

Новости Беларуси. Спортсмены из Брестской области завоевали золото командного турнира чемпионата Беларуси по бадминтону. В финальном поединке они в упорной борьбе обыграли соперников из первого состава Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Спортсмены из Брестской области завоевали золото командного турнира чемпионата Беларуси по бадминтону. В финальном поединке они в упорной борьбе обыграли соперников из первого состава Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего участие в старте принимает около 80 атлетов из всей страны. В том числе и лидеры сборной. На этих соревнованиях бадминтонисты подводят итоги соревновательного года и готовятся к выступлениям на международной арене. Уже в марте мы сможем зарабатывать рейтинг и выступать на чемпионатах Европы и мира. Но главная цель, безусловно, Олимпийские игры.
Владислав Ращупкин, заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона:
Для каждого спортсмена, тренера это задача №1 – попасть на Олимпийские игры, к чему мы сейчас и идем. Думаю, 32. Это ближе. Пока Олимпиада-2028… Все-таки будет подтягиваться молодежь, будут решаться различные организационные вопросы. Мы допущены к международным соревнованиям, но, к сожалению, это было проведено тогда, когда уже невозможно взять олимпийскую лицензию. То есть завершиться чемпионат мира, разыграны последние лицензии. И мы на ближайшую Олимпиаду не попадаем. К следующей Олимпиаде будем предметно готовиться, зарисовываться на международных соревнованиях. И уже на 2032 год будем стараться попасть на Олимпиаду.
Во вторник, 24 октября, на чемпионате Беларуси стартовал личный турнир. Первыми лучших начали определять смешанные пары. Обладателями бронзовых наград стали Михаил Макаров и Полина Кармалыс. Победители во всех разрядах станут известны в пятницу, 27 октября.