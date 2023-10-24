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Брестские спортсмены выиграли командный турнир чемпионата Беларуси по бадминтону

24 октября 2023 16:24
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Новости Беларуси. Спортсмены из Брестской области завоевали золото командного турнира чемпионата Беларуси по бадминтону. В финальном поединке они в упорной борьбе обыграли соперников из первого состава Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестские спортсмены выиграли командный турнир чемпионата Беларуси по бадминтону-1

Всего участие в старте принимает около 80 атлетов из всей страны. В том числе и лидеры сборной. На этих соревнованиях бадминтонисты подводят итоги соревновательного года и готовятся к выступлениям на международной арене. Уже в марте мы сможем зарабатывать рейтинг и выступать на чемпионатах Европы и мира. Но главная цель, безусловно, Олимпийские игры.

Брестские спортсмены выиграли командный турнир чемпионата Беларуси по бадминтону-4

Владислав Ращупкин, заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона:
Для каждого спортсмена, тренера это задача №1 – попасть на Олимпийские игры, к чему мы сейчас и идем. Думаю, 32. Это ближе. Пока Олимпиада-2028… Все-таки будет подтягиваться молодежь, будут решаться различные организационные вопросы. Мы допущены к международным соревнованиям, но, к сожалению, это было проведено тогда, когда уже невозможно взять олимпийскую лицензию. То есть завершиться чемпионат мира, разыграны последние лицензии. И мы на ближайшую Олимпиаду не попадаем. К следующей Олимпиаде будем предметно готовиться, зарисовываться на международных соревнованиях. И уже на 2032 год будем стараться попасть на Олимпиаду.

Брестские спортсмены выиграли командный турнир чемпионата Беларуси по бадминтону-7

Во вторник, 24 октября, на чемпионате Беларуси стартовал личный турнир. Первыми лучших начали определять смешанные пары. Обладателями бронзовых наград стали Михаил Макаров и Полина Кармалыс. Победители во всех разрядах станут известны в пятницу, 27 октября.

# Спортивные соревнования # Владислав Ращупкин # Фотофакт

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