Брестские спортсмены выиграли командный турнир чемпионата Беларуси по бадминтону

Всего участие в старте принимает около 80 атлетов из всей страны. В том числе и лидеры сборной. На этих соревнованиях бадминтонисты подводят итоги соревновательного года и готовятся к выступлениям на международной арене. Уже в марте мы сможем зарабатывать рейтинг и выступать на чемпионатах Европы и мира. Но главная цель, безусловно, Олимпийские игры.

Владислав Ращупкин, заместитель председателя Белорусской федерации бадминтона:

Для каждого спортсмена, тренера это задача №1 – попасть на Олимпийские игры, к чему мы сейчас и идем. Думаю, 32. Это ближе. Пока Олимпиада-2028… Все-таки будет подтягиваться молодежь, будут решаться различные организационные вопросы. Мы допущены к международным соревнованиям, но, к сожалению, это было проведено тогда, когда уже невозможно взять олимпийскую лицензию. То есть завершиться чемпионат мира, разыграны последние лицензии. И мы на ближайшую Олимпиаду не попадаем. К следующей Олимпиаде будем предметно готовиться, зарисовываться на международных соревнованиях. И уже на 2032 год будем стараться попасть на Олимпиаду.