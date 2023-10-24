Дмитрий Денисеня поспорит за бронзу молодёжного чемпионата мира по спортивной борьбе

Первыми на старт вышли вольники в пяти весовых категориях. Белорусы Даниил Омельянчук и Владислав Козлов потерпели поражения в стартовых схватках. Дмитрий Шамело и Ислам Гусейнов проиграли своим оппонентам на стадии 1/4 финала. Дмитрий Денисеня в весовой категории до 79 килограммов вышел в полуфинал, в котором потерпел поражение от россиянина Магомеда Магомаева. И теперь наш атлет будет сражаться за бронзовую медаль. А вот Иван Громыко в категории до 61 килограмма уже оспаривал бронзу в поединке с армянином Межлумом Межлумяном и, к сожалению, уступил. Он в итоге занял пятое место.