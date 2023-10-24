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Дмитрий Денисеня поспорит за бронзу молодёжного чемпионата мира по спортивной борьбе

24 октября 2023 19:15
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В албанской Тиране стартовал молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе. В турнире принимают участие 204 атлета из 46 стран мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Денисеня поспорит за бронзу молодёжного чемпионата мира по спортивной борьбе-1

Первыми на старт вышли вольники в пяти весовых категориях. Белорусы Даниил Омельянчук и Владислав Козлов потерпели поражения в стартовых схватках. Дмитрий Шамело и Ислам Гусейнов проиграли своим оппонентам на стадии 1/4 финала. Дмитрий Денисеня в весовой категории до 79 килограммов вышел в полуфинал, в котором потерпел поражение от россиянина Магомеда Магомаева. И теперь наш атлет будет сражаться за бронзовую медаль. А вот Иван Громыко в категории до 61 килограмма уже оспаривал бронзу в поединке с армянином Межлумом Межлумяном и, к сожалению, уступил. Он в итоге занял пятое место.

# Борьба # Владислав Козлов # Дмитрий Шамело # Фотофакт

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