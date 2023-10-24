Дзюдо. Результаты белорусов на «Большом шлеме» в Эмиратах

Беларусь на турнире представляют четыре спортсмена – Егор Воропаев, Даниэль Мукете, Ксения Данилович и Дарья Концевая. Сегодня в соревновательную борьбу в весовой категории до 52 килограммов вступила Ксения Данилович. В поединке 1/16 финала она выиграла иппоном у представительницы Португалии Сидерот, а затем в 1/8 финала проиграла китаянке Жу Ю. Таким образом, Ксения не вошла в восьмерку сильнейших и выбыла из борьбы за медали.