Дзюдо. Результаты белорусов на «Большом шлеме» в Эмиратах

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал престижный турнир серии «Большого шлема» по дзюдо. В соревнованиях принимают участие 450 дзюдоистов из восьми десятков стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал престижный турнир серии «Большого шлема» по дзюдо. В соревнованиях принимают участие 450 дзюдоистов из восьми десятков стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь на турнире представляют четыре спортсмена – Егор Воропаев, Даниэль Мукете, Ксения Данилович и Дарья Концевая. Сегодня в соревновательную борьбу в весовой категории до 52 килограммов вступила Ксения Данилович. В поединке 1/16 финала она выиграла иппоном у представительницы Португалии Сидерот, а затем в 1/8 финала проиграла китаянке Жу Ю. Таким образом, Ксения не вошла в восьмерку сильнейших и выбыла из борьбы за медали.