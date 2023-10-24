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Дзюдо. Результаты белорусов на «Большом шлеме» в Эмиратах

24 октября 2023 15:55
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В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал престижный турнир серии «Большого шлема» по дзюдо. В соревнованиях принимают участие 450 дзюдоистов из восьми десятков стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дзюдо. Результаты белорусов на «Большом шлеме» в Эмиратах-1

Беларусь на турнире представляют четыре спортсмена – Егор Воропаев, Даниэль Мукете, Ксения Данилович и Дарья Концевая. Сегодня в соревновательную борьбу в весовой категории до 52 килограммов вступила Ксения Данилович. В поединке 1/16 финала она выиграла иппоном у представительницы Португалии Сидерот, а затем в 1/8 финала проиграла китаянке Жу Ю. Таким образом, Ксения не вошла в восьмерку сильнейших и выбыла из борьбы за медали.

# Дзюдо # Егор Воропаев # Даниэль Мукете # Ксения Данилович # Фотофакт

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