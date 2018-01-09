«Отступать нам уже некуда». Игроки «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»

Новости Беларуси. В первом в 2018 году домашнем матче КХЛ в гости к «зубрам» приехали «железнодорожники» из Ярославля, выступающие в последнее время неровно (две победы в пяти матчах), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Впрочем, «Локомотив» за место в плей-офф может не волноваться, а вот для «Динамо» любая осечка нынче сродни катастрофе.
Егор Шарангович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Нам не получилось отыграться. Может, не хватило… больше лезть на ворота, больше самоотдачи. Ну и реализации своих моментов. Надо было реализовывать их.
Евгений Лисовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Такого давления на ворота, чтобы, знаете, набросил и все туда, и закопать его с мясом. Может быть, чего-то такого не хватило. Может, хладнокровия не хватило где-то, ведь нужно правильно сыграть. Может, где-то нужно рискнуть. Что-то такое. Правильных решений не хватало.
Илья Шинкевич, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Отступать нам уже некуда, так что будем настраиваться на победу. Нам в оставшихся матчах надо набрать максимальное количество очков. Так что будем настраиваться только на победу.
О том, как прошел матч, можно узнать здесь.