«Отступать нам уже некуда». Игроки «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»

Новости Беларуси. В первом в 2018 году домашнем матче КХЛ в гости к «зубрам» приехали «железнодорожники» из Ярославля, выступающие в последнее время неровно (две победы в пяти матчах), сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впрочем, «Локомотив» за место в плей-офф может не волноваться, а вот для «Динамо» любая осечка нынче сродни катастрофе.

Егор Шарангович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Нам не получилось отыграться. Может, не хватило… больше лезть на ворота, больше самоотдачи. Ну и реализации своих моментов. Надо было реализовывать их.