Прямой эфир

КХЛ. Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву»

09 января 2018 20:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» вернулось в Минск и провело первый в 2018 году домашний матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период оставил тягостное впечатление – хоккеисты обеих команд создавали мало моментов и редко бросали. В начале второго буллитный выход удался Павловичу – вратарь отразил бросок. Однако этот эпизод стал предвестником скорой шайбы. Динамовцы завладели инициативой, и Хаудэн после паса Фонтейна поразил цель. Четыре минуты спустя ярославцы восстановили равенство – в большинстве забросил шведский защитник Кронвалл.

КХЛ. Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву»-1

Заключительная треть началась для «Динамо» ужасно: гости убежали вдвоем против одного защитника, и в воротах «зубров» расписался Кадейкин. А окончательный счет за 50 секунд до сирены установил Максим Тальбо. 3:1 в пользу «Локомотива» – парни Горди Дуайера теперь отстают от зоны плей-офф на 9 очков.

О том, как «зубры» комментируют проигрыш, можно узнать здесь.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это то, что ты представляешь». Виолетта Скворцова получила премию Президента
09 января 2018 20:13

«Это то, что ты представляешь». Виолетта Скворцова получила премию Президента

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ
08 января 2018 19:06

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ

Дакар-2018. Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток ралли
08 января 2018 16:40

Дакар-2018. Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток ралли