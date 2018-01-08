Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ

Новости Беларуси. Минск прощается с участниками Рождественского турнира. Главный трофей, разыгранный любителями хоккея, в 2018 году остаётся в Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск прощается с участниками Рождественского турнира. Главный трофей, разыгранный любителями хоккея, в 2018 году остаётся в Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Стали известны и юные триумфаторы соревнований «Золотая шайба».
Даниэль Глумац, игрок хоккейной команды сборной Балкан:
Это великолепный турнир. Мы получили огромное удовольствие от участия. Спасибо за приглашение оргкомитету и Президенту.
Мартин Миланов, игрок хоккейной команды сборной Балкан:
Очень хорошо, что и Китай пригласили. Это, как говорят все, неофициальный Чемпионат мира для ветеранов.