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Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ

08 января 2018 19:06
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Новости Беларуси. Минск прощается с участниками Рождественского турнира. Главный трофей, разыгранный любителями хоккея, в 2018 году остаётся в Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ-1

Стали известны и юные триумфаторы соревнований «Золотая шайба». 

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ-3

Даниэль Глумац, игрок хоккейной команды сборной Балкан:
Это великолепный турнир. Мы получили огромное удовольствие от  участия. Спасибо за приглашение оргкомитету и Президенту.

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ-5

Мартин Миланов, игрок хоккейной команды сборной Балкан:
Очень хорошо, что и Китай пригласили. Это, как говорят все, неофициальный Чемпионат мира для ветеранов.

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ-7

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ-9

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ-11

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ-13

Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ-15

# Фотофакт # Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Мартин Миланов # Даниэль Глумац

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