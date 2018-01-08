Минск прощается с участниками Рождественского турнира: самые яркие моменты соревнований и колоритные эмоции в сюжете СТВ

Новости Беларуси. Минск прощается с участниками Рождественского турнира. Главный трофей, разыгранный любителями хоккея, в 2018 году остаётся в Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Стали известны и юные триумфаторы соревнований «Золотая шайба».

Даниэль Глумац, игрок хоккейной команды сборной Балкан:

Это великолепный турнир. Мы получили огромное удовольствие от участия. Спасибо за приглашение оргкомитету и Президенту.