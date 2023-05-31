Открытый чемпионат Франции по теннису. Результаты белорусов

31 мая в поединке второго круга открытого чемпионата Франции по теннису состоялось белорусское противостояние, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вторая ракетка планеты Арина Соболенко встречалась с Ириной Шиманович, 214-м номером мирового рейтинга.
31 мая в поединке второго круга открытого чемпионата Франции по теннису состоялось белорусское противостояние, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вторая ракетка планеты Арина Соболенко встречалась с Ириной Шиманович, 214-м номером мирового рейтинга.
Несмотря на две сотни пунктов, разделяющих в рейтинге белорусских теннисисток, поединок для Арины Соболенко сложился непросто. В первом сете Ирина Шиманович достойно сражалась с именитой соотечественницей, и девушки едва не добрались до тай-брейка. Но все же Арина в нужный момент включилась в борьбу и первую партию выиграла – 7:5. Во втором сете она взяла верх со счетом 6:2. Таким образом, Соболенко благополучно вышла в третий круг «Ролан Гаррос».
Тем временем далее по дистанции турнира в парном разряде продолжают движение представители Беларуси. Виктория Азаренко в паре с бразильянкой Беатрис Аддад Майя в матче 1/32 финала легко справилась с эстонско-словацким дуэтом Канепи/Михаликова. Белорусско-бразильский тандем одержал победу со счетом 6:0, 6:1. И теперь в поединке 1/16 финала сыграет с американским дуэтом, вторым сеяным Гауфф/Пегула. Илья Ивашко в паре с Алексеем Попыриным из Австралии также вышел в 1/16 финала. Спортсмены обыграли тандем из Индии со счетом 6:3; 6:4 и в следующем круге встретятся с пятым номером посева, финско-английской парой Хелиоваара/Гласспул.