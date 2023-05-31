«Хотела бы пообщаться с олимпийскими чемпионами». Что ждёт белорусов на форуме юных олимпийцев в Москве?

Новости Беларуси. Белорусская делегация отправилась на форум юных олимпийцев в Москву. Это ежегодное мероприятие, которое традиционно проводится 1 июня, в День защиты детей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем принимают участие молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет.

В 2023 году уникальная возможность коммуникации предоставится ребятам из семи государств, в числе которых и Беларусь. Наши делегаты – это юные спортсмены, которые отметились на крупных стартах нынешнего сезона, преимущественно победители и призеры игр «Дети Азии». Сопровождать белорусскую команду будет и олимпийский чемпион «Токио» Иван Литвинович, который дебютирует в новом амплуа.

Иван Литвинович, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте: Дети хотя бы узнают своих будущих конкурентов, новые знакомства заведут. Подробности .

Ева Бедрицкая, серебряный призер игр «Дети Азии»: Хотела пообщаться со многими олимпийскими чемпионами, услышать, взять с них пример, обсудить вопрос по борьбе с волнением перед стартом, потому что мой спорт зависит от волнения, как я буду себя настраивать, в каком эмоциональном состоянии я буду. Я думаю, это очень важно, потому что это взаимодействие с другими детьми и это опыт очень большой.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

В этот напряженный период в олимпийском движении наших ребят очень важно поддержать. И как никто другой, это могут сделать взрослые атлеты, поэтому с удовольствием всегда откликаемся на инициативы и приглашения Олимпийского комитета России принять участие в форуме юных олимпийцев.

Ребят ожидает образовательная программа с интерактивными площадками, а также многочисленные встречи и мастер-классы с известными спортсменами.