«Мы готовим неплохую смену». Николай Цеплиш о юных участниках первенства Минска по теннису

Сильнейшие ребята в двух возрастных категориях – до 16 и до 18 лет – оспаривают путевки на чемпионат страны, который состоится в конце июня. 31 мая участники состязались в четвертьфинальных матчах. Специалисты утверждают, что на данном этапе молодежь радует, а некоторые приятно удивляют, демонстрируя довольно зрелый теннис.

Николай Цеплиш, директор турнира:

Исходя из тех дней, игр, которые уже состоялись, я могу сказать как директор турнира то, что результат есть. Мы находимся на неплохом спортивном уровне. Наши дети совершенствуются, я думаю, что они, как и в прошлом, будут добиваться неплохих теннисных результатов и успехов. Поэтому мы готовим неплохую смену, могу сказать, что я учащимися своего центра горжусь.

В пятницу, 2 июня, состоятся финальные поединки одиночного разряда, а в субботу определятся победители в парах.