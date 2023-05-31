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«Мы готовим неплохую смену». Николай Цеплиш о юных участниках первенства Минска по теннису

31 мая 2023 17:15
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Новости Беларуси. Городской центр олимпийской подготовки по теннису принимает первенство Минска. Турнир проходит на открытых хардовых кортах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы готовим неплохую смену». Николай Цеплиш о юных участниках первенства Минска по теннису-1

Сильнейшие ребята в двух возрастных категориях – до 16 и до 18 лет – оспаривают путевки на чемпионат страны, который состоится в конце июня. 31 мая участники состязались в четвертьфинальных матчах. Специалисты утверждают, что на данном этапе молодежь радует, а некоторые приятно удивляют, демонстрируя довольно зрелый теннис.

«Мы готовим неплохую смену». Николай Цеплиш о юных участниках первенства Минска по теннису-4

Николай Цеплиш, директор турнира:
Исходя из тех дней, игр, которые уже состоялись, я могу сказать как директор турнира то, что результат есть. Мы находимся на неплохом спортивном уровне. Наши дети совершенствуются, я думаю, что они, как и в прошлом, будут добиваться неплохих теннисных результатов и успехов. Поэтому мы готовим неплохую смену, могу сказать, что я учащимися своего центра горжусь.

В пятницу, 2 июня, состоятся финальные поединки одиночного разряда, а в субботу определятся победители в парах.

# Теннис # Николай Цеплиш # Фотофакт

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