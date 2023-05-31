Новости Беларуси. В Минске идет борьба за медали первенства столицы по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейших выявляют юноши и девушки до 16 и 18 лет. В заявку попали 70 человек.

Данный старт является отборочным. Победители получат право представлять Минск на чемпионате Беларуси. Он запланирован на июнь.