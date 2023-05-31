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В Минске идёт борьба за медали первенства по теннису – в заявку попали 70 человек

31 мая 2023 14:36
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Новости Беларуси. В Минске идет борьба за медали первенства столицы по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейших выявляют юноши и девушки до 16 и 18 лет. В заявку попали 70 человек.

Данный старт является отборочным. Победители получат право представлять Минск на чемпионате Беларуси. Он запланирован на июнь.

В Минске идёт борьба за медали первенства по теннису – в заявку попали 70 человек-1

Николай Цеплиш, директор турнира:
Этот турнир является неплохим просмотром, чего достигли теннисисты городского теннисного центра, других спортивных школ Республики Беларусь, которые принимают участие на нашей базе, за осенне-зимний, весенний период 2022-2023 годов.

Победители в одиночках определяться 2 июня. Сильнейшие дуэты станут известны в субботу, 3 июня.

# Теннис # Николай Цеплиш # Фотофакт

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