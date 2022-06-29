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БАТЭ вернул лидерство в таблице Высшей лиги ЧБ по футболу. Борисовчане обошли «Слуцк»

29 июня 2022 17:57
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Новости Беларуси. 29 июня в расписании игрового вечера – два отложенных поединка 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ вернул лидерство в таблице Высшей лиги ЧБ по футболу. Борисовчане обошли «Слуцк»-1

БАТЭ на домашнем поле принимал «Слуцк». В случае победы хозяева вернули бы себе лидерство в турнирной таблице Высшей лиги. И у них это получилось. Итоговый счет – 4:0 в пользу борисовчан. 

# Футбол Беларуси # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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