БАТЭ вернул лидерство в таблице Высшей лиги ЧБ по футболу. Борисовчане обошли «Слуцк»

Новости Беларуси. 29 июня в расписании игрового вечера – два отложенных поединка 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ на домашнем поле принимал «Слуцк». В случае победы хозяева вернули бы себе лидерство в турнирной таблице Высшей лиги. И у них это получилось. Итоговый счет – 4:0 в пользу борисовчан.