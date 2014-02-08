Олимпиада-2014 в Сочи. Норвежка Марит Бьерген выиграла золото в скиатлоне. Белоруска Елена Санникова – 53-я

Новости Олимпиады. 33-летняя лыжница Марит Бьерген из Норвегии выиграла золото Олимпиады в Сочи в скиатлоне. Она преодолела дистанцию 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 свободным стилем) за 38 минут 33,6 секунды. Для Бьерген это четвертое олимпийское золото в карьере. «Нельзя просто так пойти и выиграть. Каждая гонка требует тщательной подготовки, предельной концентрации и тяжелой работы», – уверена Марит.

Серебро досталось шведке Шалотте Калле. Девушка отстала от чемпионки на 1,8 сек. Бронза у норвежки Хейди Венг (+13,2 сек.).

33-летняя белоруска Елена Санникова финишировала 53-ей (+5 мин. 36,1 сек.). Всего в соревновании принимала участие 61 спортсменка.

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Справка ctv.by

Норвежка Марит Бьерген получила титул «Королева норвежского лыжного спорта» от журналистов «Forum Nordicum» за сезон 2012/13. Выиграла ту же награду за сезон 2010/11. По версии Международной Ассоциации спортивной прессы (AIPS) стала лучшей спортсменкой среди женщин 2011 года. В 2010 году получила «медаль Холменколена» – высшую награду в зимних видах спорта в Норвегии. В 2005 году была названа спортсменкой года в Норвегии по оценке норвежских спортивных обозревателей.

В программу Олимпийских зимних игр включено 12 видов соревнований по лыжным гонкам: 6 среди мужчин и 6 среди женщин. Это индивидуальные гонки и гонки с общим стартом, скиатлон, эстафета, индивидуальный и командный спринт. Подробнее читайте здесь.