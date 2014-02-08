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  • Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокоммментировала решение организаторов срочно сделать олимпийскую трассу более опасной

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокоммментировала решение организаторов срочно сделать олимпийскую трассу более опасной

08 февраля 2014 12:23
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Новости Олимпиады. По требованию сборной Норвегии на олимпийской трассе для женского спринта появились новый спуск и новый поворот, которые многим кажутся опасными. В последний предсоревновательный день корреспондент портала sport-express.ru задал известной биатлонистке Дарье Домрачевой 4 вопроса. В том числе – о сегодняшнем мужском спринте.

Что вам больше всего нравится на биатлонном стадионе в Красной Поляне? Что не нравится или чего опасаетесь? Назовите тройку фаворитов мужского спринта. Кто в Сочи будет поддерживать вас персонально?

Дарья Домрачева, сборная Беларуси:
Погода и природа на "Лауре" восхитительны. Трасса? Я бы сказала, что она рабочая.
Негатива на этой арене ничто не вызывает. Все здесь отлично.
Прогнозы давать не хочу, а кого поддерживать, решу по ходу гонки.
Надеюсь, меня будут поддерживать не только знакомые с близкими, но и много обычных болельщиков.

Поболеть за Дарью Домрачеву можно будет 9 января с 13:00 до 14:45 на спецпроекте CTV.BY, посвященном Зимней олимпиаде: там будет вестись онлайн-трансляция выступления через twitter СТВ.

На видео - архивное выступление Домрачевой.

# Дарья Домрачева # Зимняя Олимпиада

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