Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокоммментировала решение организаторов срочно сделать олимпийскую трассу более опасной

Новости Олимпиады. По требованию сборной Норвегии на олимпийской трассе для женского спринта появились новый спуск и новый поворот, которые многим кажутся опасными. В последний предсоревновательный день корреспондент портала sport-express.ru задал известной биатлонистке Дарье Домрачевой 4 вопроса. В том числе – о сегодняшнем мужском спринте.

Что вам больше всего нравится на биатлонном стадионе в Красной Поляне? Что не нравится или чего опасаетесь? Назовите тройку фаворитов мужского спринта. Кто в Сочи будет поддерживать вас персонально?

Дарья Домрачева, сборная Беларуси:

Погода и природа на "Лауре" восхитительны. Трасса? Я бы сказала, что она рабочая.

Негатива на этой арене ничто не вызывает. Все здесь отлично.

Прогнозы давать не хочу, а кого поддерживать, решу по ходу гонки.

Надеюсь, меня будут поддерживать не только знакомые с близкими, но и много обычных болельщиков.

Поболеть за Дарью Домрачеву можно будет 9 января с 13:00 до 14:45 на спецпроекте CTV.BY, посвященном Зимней олимпиаде: там будет вестись онлайн-трансляция выступления через twitter СТВ.

На видео - архивное выступление Домрачевой.