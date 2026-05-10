От тактики на льду до роли женщины в жизни хоккеиста. Откровенный разговор с главкомом «Металлурга»

Победитель Кубка Президента-2026 жлобинский «Металлург» и его главком Дмитрий Саяпин, человек который был долгое время в тени других, но, взяв ответственность на себя, проявился и порадовал многих.
В студии «Спорттаймера» Дмитрий Саяпин.
Мы не стали задавать коучу обычные вопросы, а постарались раскрыть его во всех направлениях, что ранее было неизвестным. День Победы – его любимый праздник.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Кто в основном в хоккее проявляет себя в большей степени? Более спокойные, закрытые или же сорвиголова?
Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:
Мне кажется, что спортсмен, игрок, неважно, какой вид спорта, должен быть немножко разгильдяем. Это связано с тем, что преодолевать свои неудачи, поражения таким людям легче. Они проще к этому относятся. Людям, которые сильно зацикливаются, тяжелее.
Юлия Силипицкая:
Вы были разгильдяем?
Дмитрий Саяпин:
Нет, я точно не был. Больше, конечно, переживал.
Юлия Силипицкая:
Какова роль женщины в жизни хоккеиста?
Дмитрий Саяпин:
Я думаю, роль большая. Это, конечно, большая поддержка, забота – семья.
Юлия Силипицкая:
Какие вы подарки делаете своей жене, кроме своих побед?
Дмитрий Саяпин:
Я недавно у бабушек все цветы скупил. Ей очень понравилось.
Юлия Силипицкая:
На льду со своими ребятами вы романтик или достаточно жесткий тренер?
Дмитрий Саяпин:
Да нет, я не жесткий тренер. У меня требовательность большая к самому себе, поэтому я, наверное, не могу и не в праве быть нетребовательным к игрокам. Для ребят главное, чтобы тренер был справедливый.
Важно подход найти к игрокам, индивидуальный подход. Даже не в плане хоккея, а в плане психологии.
Юлия Силипицкая:
Какой ваш хоккей?
Дмитрий Саяпин:
Мне, конечно, нравится атакующий хоккей больше. Изначально мы с ребятами договорились, мы им предложили такой момент, что мы будем играть с шайбой. Мы хотим владеть шайбой, мы хотим играть с шайбой. А если мы ее теряем, мы хотим сразу ее отобрать, чтобы снова она была у нас. Хоккей должен быть сбалансированный. Пять в атаку, пять в оборону.
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