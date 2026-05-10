От тактики на льду до роли женщины в жизни хоккеиста. Откровенный разговор с главкомом «Металлурга»

Победитель Кубка Президента-2026 жлобинский «Металлург» и его главком Дмитрий Саяпин, человек который был долгое время в тени других, но, взяв ответственность на себя, проявился и порадовал многих. В студии «Спорттаймера» Дмитрий Саяпин. Мы не стали задавать коучу обычные вопросы, а постарались раскрыть его во всех направлениях, что ранее было неизвестным. День Победы – его любимый праздник.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Кто в основном в хоккее проявляет себя в большей степени? Более спокойные, закрытые или же сорвиголова? Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:

Мне кажется, что спортсмен, игрок, неважно, какой вид спорта, должен быть немножко разгильдяем. Это связано с тем, что преодолевать свои неудачи, поражения таким людям легче. Они проще к этому относятся. Людям, которые сильно зацикливаются, тяжелее. Юлия Силипицкая:

Вы были разгильдяем? Дмитрий Саяпин:

Нет, я точно не был. Больше, конечно, переживал. Юлия Силипицкая:

Какова роль женщины в жизни хоккеиста? Дмитрий Саяпин:

Я думаю, роль большая. Это, конечно, большая поддержка, забота – семья. Юлия Силипицкая:

Какие вы подарки делаете своей жене, кроме своих побед? Дмитрий Саяпин:

Я недавно у бабушек все цветы скупил. Ей очень понравилось. Юлия Силипицкая:

На льду со своими ребятами вы романтик или достаточно жесткий тренер?