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От тактики на льду до роли женщины в жизни хоккеиста. Откровенный разговор с главкомом «Металлурга»

10 мая 2026 18:46
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Победитель Кубка Президента-2026 жлобинский «Металлург» и его главком Дмитрий Саяпин, человек который был долгое время в тени других, но, взяв ответственность на себя, проявился и порадовал многих.

В студии «Спорттаймера» Дмитрий Саяпин.

Мы не стали задавать коучу обычные вопросы, а постарались раскрыть его во всех направлениях, что ранее было неизвестным. День Победы – его любимый праздник. 

От тактики на льду до роли женщины в жизни хоккеиста. Откровенный разговор с главкомом «Металлурга» -2

Юлия Силипицкая, СТВ:  
Кто в основном в хоккее проявляет себя в большей степени? Более спокойные, закрытые или же сорвиголова?

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»: 
Мне кажется, что спортсмен, игрок, неважно, какой вид спорта, должен быть немножко разгильдяем. Это связано с тем, что преодолевать свои неудачи, поражения таким людям легче. Они проще к этому относятся. Людям, которые сильно зацикливаются, тяжелее.

Юлия Силипицкая:
Вы были разгильдяем? 

Дмитрий Саяпин:
Нет, я точно не был. Больше, конечно, переживал.

Юлия Силипицкая:
Какова роль женщины в жизни хоккеиста?

Дмитрий Саяпин:
Я думаю, роль большая. Это, конечно, большая поддержка, забота – семья.

Юлия Силипицкая:
Какие вы подарки делаете своей жене, кроме своих побед?

Дмитрий Саяпин:
Я недавно у бабушек все цветы скупил. Ей очень понравилось.

Юлия Силипицкая:
На льду со своими ребятами вы романтик или достаточно жесткий тренер?

От тактики на льду до роли женщины в жизни хоккеиста. Откровенный разговор с главкомом «Металлурга» -4

Дмитрий Саяпин:
Да нет, я не жесткий тренер. У меня требовательность большая к самому себе, поэтому я, наверное, не могу и не в праве быть нетребовательным к игрокам. Для ребят главное, чтобы тренер был справедливый.

Важно подход найти к игрокам, индивидуальный подход. Даже не в плане хоккея, а в плане психологии.

Юлия Силипицкая:
Какой ваш хоккей?

Дмитрий Саяпин:
Мне, конечно, нравится атакующий хоккей больше. Изначально мы с ребятами договорились, мы им предложили такой момент, что мы будем играть с шайбой. Мы хотим владеть шайбой, мы хотим играть с шайбой. А если мы ее теряем, мы хотим сразу ее отобрать, чтобы снова она была у нас. Хоккей должен быть сбалансированный. Пять в атаку, пять в оборону. 

Подробности смотрите в видео. 

# Дмитрий Саяпин # Хоккей Беларуси # Юлия Силипицкая # Интервью

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