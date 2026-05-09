«Гомель» во втором тайме домашнего матча дожал «Ислочь» и набрал 3 очка

Футболисты «Гомеля» продолжили успешное продвижение в сезоне Высшей лиги, информирует Football.by.

В поединке седьмого тура команда Андрея Горовцова приняла гостей на своей территории – «Ислочь», одержав в противостоянии уверенную победу – 2:0.

В ходе 60‑й минуты «Гомель» вышел вперед благодаря полузащитнику Денису Ковалевич, открывшему счет в матче. Еще один гол «рыси» забили в ворота «волков» в компенсированное время, его автором стал полузащитник Даниил Силинский.

Теперь «Гомель» имеет в запасе 14 очков, заняв верхнюю часть турнирной таблицы Высшей лиги. «Ислочь» с 5 очками – во второй половине таблицы.

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