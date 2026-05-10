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Ковальчук: для каждого спортсмена важно выступать под своим флагом

10 мая 2026 16:32
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Ковальчук: для каждого спортсмена важно выступать под своим флагом-0

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что для спортсменов особенно важно выступать под государственным флагом и представлять свою страну на международной арене. Об этом пишет БЕЛТА.

Так он прокомментировал решение МОК снять санкции с белорусских спортсменов во время церемонии чествования государственных символов на площади Государственного флага в Минске.

По словам министра, государственные символы имеют особое значение для каждого гражданина, а для спортсменов – вдвойне важны.

«Для каждого спортсмена, для каждого гражданина Республики Беларусь очень важно выступать под своими символами, прославлять нашу страну, представлять ее на международной арене», – сказал он.

# Спорт Беларуси

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