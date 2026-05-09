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Белорусские байдарочницы выиграли бронзу на этапе Кубка мира в Венгрии

09 мая 2026 12:21
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Белорусские байдарочницы выиграли бронзу на этапе Кубка мира в Венгрии-0

Белорусские байдарочницы стали обладателями бронзы в четверке на этапе Кубка мира в Венгрии, информирует официальный Telegram-канал Министерства спорта Беларуси.

Финальный заезд на 500 м по каналу в Сегеде принес белорусской команде в составе Маргариты Ткачевой, Владиславы Скригановой, Инны Савчук и Надежды Кушнер 3-е место c результатом 1 мин. 30,79 сек.

Победителями в указанной программе стали китаянки (1:29,61), опередившие испанок. В финальном соревновании также участвовали венгерские, французские, словацкие, польские, немецкие, австралийские экипажи.

Белорусский каноист Станислав Савельев в заезде на 200 м в одиночке финишировал 5-м.

Фото: Telegram-канал Министерства спорта Беларуси

# Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

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