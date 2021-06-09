«Основные баталии будут впереди, в личном турнире». Председатель Белорусской федерации современного пятиборья о ЧМ

Новости Беларуси. В Каире продолжается чемпионат мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 9 июня в расписании соревнований значилась мужская эстафета.
Новости Беларуси. В Каире продолжается чемпионат мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 9 июня в расписании соревнований значилась мужская эстафета.
Нашу страну представляют Кирилл Касьяник и Евгений Орел. После первого вида программы – плавания – белорусы шли вторыми, но из-за лишь шестой суммы по итогам фехтования спустились на пятую строку.
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После конкура наши парни укрепились на пятом месте, но отставание от бронзовой позиции перед финальным видом – лазер-раном – составляет всего 6 секунд.
В активе белорусской команды уже есть золотая медаль турнира – 8 июня чемпионками мира в женской эстафете стали Ольга Силкина и Ирина Просенцова.
Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Мы понимаем, что это не олимпийская дисциплина и основные баталии будут впереди, в личном турнире. Но для наших девочек это такое серьезное подспорье, которое позволяет подтвердить свои силы, почувствовать дополнительную уверенность.