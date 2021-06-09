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​Гродненский «Ритм» выиграл Кубок Беларуси среди женских команд по хоккею на траве

09 июня 2021 21:08
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Новости Беларуси. Гродненский «Ритм» – обладатель Кубка Беларуси среди женских команд по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Гродненский «Ритм» выиграл Кубок Беларуси среди женских команд по хоккею на траве-1

Всего в борьбе за трофей участвовали четыре коллектива – это хозяева площадки «Текстильщик» из Барановичей, смолевичская «Виктория», «Ритм» и «Минск». На пути к награде гродненчанки обыграли всех соперниц. Правда, не обошлось без интриги. «Виктория» была повержена с перевесом в один мяч, а в матче с «Минском» победителя пришлось определять в серии буллитов, где «Ритм» оказался точнее – 3:2.

Женский Кубок уезжает в Гродно.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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