​Гродненский «Ритм» выиграл Кубок Беларуси среди женских команд по хоккею на траве

Всего в борьбе за трофей участвовали четыре коллектива – это хозяева площадки «Текстильщик» из Барановичей, смолевичская «Виктория», «Ритм» и «Минск». На пути к награде гродненчанки обыграли всех соперниц. Правда, не обошлось без интриги. «Виктория» была повержена с перевесом в один мяч, а в матче с «Минском» победителя пришлось определять в серии буллитов, где «Ритм» оказался точнее – 3:2.

Женский Кубок уезжает в Гродно.