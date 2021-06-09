Прямой эфир

Илья Ивашко не смог пробиться во второй круг турнира в Штутгарте

09 июня 2021 21:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Два матча и два поражения. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Ольга Говорцова потерпели неудачи на турнирах в Германии и Хорватии соответственно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко не смог пробиться во второй круг турнира в Штутгарте-1

Так, Ивашко не смог преодолеть первый круг на соревнованиях в Штутгарте. Напомним, накануне белорус проиграл в финале квалификации, но благодаря отказу от участия в турнире австралийца Джона Миллмана был приглашен в основную сетку. Однако своим шансом Ивашко не воспользовался. Соперник Ильи по стартовому раунду поляк Петер Гоевчик оказался сильнее – 5:7, 6:4, 6:2.

Также борьбу на Открытом чемпионате Хорватии завершила Ольга Говорцова. В матче 1/8 финала белоруска не справилась с итальянкой Ясмин Паолини, уступив в трех партиях – 1:6, 6:4, 3:6.

# Теннис # Илья Ивашко # Ольга Говорцова # Джон Миллман # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Достойный результат для этих условий». В Минске завершились республиканские соревнования по лёгкой атлетике
09 июня 2021 20:58

«Достойный результат для этих условий». В Минске завершились республиканские соревнования по лёгкой атлетике

Художественная гимнастика. Белоруски завоевали первую медаль на ЧЕ в Варне
09 июня 2021 20:19

Художественная гимнастика. Белоруски завоевали первую медаль на ЧЕ в Варне

Теннис. Ольга Говорцова уступила в 1/8 турнира в Хорватии
09 июня 2021 15:37

Теннис. Ольга Говорцова уступила в 1/8 турнира в Хорватии