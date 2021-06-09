Илья Ивашко не смог пробиться во второй круг турнира в Штутгарте

Новости Беларуси. Два матча и два поражения. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Ольга Говорцова потерпели неудачи на турнирах в Германии и Хорватии соответственно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, Ивашко не смог преодолеть первый круг на соревнованиях в Штутгарте. Напомним, накануне белорус проиграл в финале квалификации, но благодаря отказу от участия в турнире австралийца Джона Миллмана был приглашен в основную сетку. Однако своим шансом Ивашко не воспользовался. Соперник Ильи по стартовому раунду поляк Петер Гоевчик оказался сильнее – 5:7, 6:4, 6:2.

Также борьбу на Открытом чемпионате Хорватии завершила Ольга Говорцова. В матче 1/8 финала белоруска не справилась с итальянкой Ясмин Паолини, уступив в трех партиях – 1:6, 6:4, 3:6.