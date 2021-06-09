«Достойный результат для этих условий». В Минске завершились республиканские соревнования по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Когда в Минске в одной части стадиона прыгают, в другой бегают, а в третьей метают, это значит, что на арене проходят соревнования по легкой атлетике. В столице завершились республиканские соревнования на призы чемпиона и рекордсмена СССР, бегуна на средние дистанции Михаила Желобовского, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходил два дня, в течение которых участники состязались практически во всех легкоатлетических дисциплинах. Многие спортсмены установили новые личные достижения, а также обновили национальные рекорды. Правда, топовые легкоатлеты показанными на турнире секундами и метрами остались не очень довольны.

Дарья Борисевич, победительница в беге на 800 м:

Конечно, хочется всегда быстрее бежать. Тем не менее неплохо, с таким ветром, стадион не очень комфортный, всегда ветер, и компания – особо поддержать некому было. Поэтому достойный результат для этих условий.

Глеб Жук, победитель в метании диска:

Относительно результата, который был не так давно… Недели две назад я за 60 уже метнул, три года шел к этому результату и вот пробил 60, это какой-то рубеж. 57 – ну, относительно, можно было бы добавить, конечно, но чуть-чуть не пошло.