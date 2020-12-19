«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд

Сыграна уже одна встреча, где силами мерились команда главы государства и коллектив, представляющий Могилевскую область.

Новости Беларуси. Двумя матчами завершится очередной игровой день республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости располагаются на последней строчке турнирной таблицы, в то время как хозяева возглавляют рейтинг. Однако эта разница была практически незаметна на льду.

К концу первого периода команда Президента, несмотря на обилие моментов, вела в одну шайбу. Отличился Артем Антоненко. Вторая треть подарила болельщикам четыре гола: сначала Денис Матюхин удвоил преимущество команды, однако могилевчане быстро отквитали шайбу. А под занавес периода Сергей Зубарев смог сравнять цифры.