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«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд

19 декабря 2020 14:24
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Новости Беларуси. Двумя матчами завершится очередной игровой день республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыграна уже одна встреча, где силами мерились команда главы государства и коллектив, представляющий Могилевскую область.

«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд-1

Гости располагаются на последней строчке турнирной таблицы, в то время как хозяева возглавляют рейтинг. Однако эта разница была практически незаметна на льду.

К концу первого периода команда Президента, несмотря на обилие моментов, вела в одну шайбу. Отличился Артем Антоненко. Вторая треть подарила болельщикам четыре гола: сначала Денис Матюхин удвоил преимущество команды, однако могилевчане быстро отквитали шайбу. А под занавес периода Сергей Зубарев смог сравнять цифры.

«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд-4

Однако последнее слово в 20-минутке осталось за командой хозяев. Гол в раздевалку оформил Николай Лукашенко.

Заключительная треть прошла под диктовку подопечных Дмитрия Баскова, которые еще трижды поразили ворота Константина Козловского.

«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд-7

Итоговый счет – 6:2 в пользу хозяев. Весомый вклад в победу внесли Артем Антоненко и Николай Лукашенко, набравшие по 3 очка каждый. В составе команды Могилевской области можно выделить уверенную игру голкипера Константина Козловского, несмотря на обилие пропущенных голов.

«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд-10

Артем Антоненко, нападающий команды Президента Республики Беларусь:
Николай, Алексей – мои партнеры – организовали хорошую комбинацию, тренированную. И все, мне оставалось только ее забросить.

«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд-13

Дмитрий Козлов, нападающий команды Могилевской области:
Мы настраиваемся на любую команду, настраиваемся очень хорошо и серьезно. Соперник серьезный, поэтому приходится крутиться, не просто так, нужно голы забивать.

«Организовали хорошую комбинацию». Николай Лукашенко отличился на матче соревнований по хоккею среди любительских команд-16

Таким образом команда Президента прочнее укрепляется на первом месте турнирной таблицы, в то время как могилевчане терпят третью неудачу кряду.

19 декабря в Жлобине также соревнуются команды Гомельской и Брестской областей.

# Хоккей Беларуси # Артем Антоненко # Денис Матюхин # Сергей Зубарев # Николай Лукашенко # Дмитрий Басков # Константин Козловский # Дмитрий Козлов # Фотофакт

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