Главный тренер ГК «Звезда»: после Нового года мы наберёмся опыта и станем более серьёзными конкурентами

Новости Беларуси. Продолжается женский чемпионат Беларуси по гандболу. 18 декабря в программе было два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске встречались самые молодые команды турнира – «Звезда» и сборная 2004 года рождения.

Средний возраст обоих коллективов не превышает 18 лет. Хозяйки, для которых этот сезон первый полноценный на взрослом уровне, здорово начали игру. Уже после первой половины цифры на табло сигнализировали уверенное преимущество «Звезды» – 21:12. Во втором тайме подопечные Марины Олей продолжали заколачивать мячи в ворота соперниц. Те же в свою очередь нервничали и часто фолили. В итоге уверенная победа «Звезды» – 42:27.

Марина Олей, главный тренер ГК «Звезда»:

Эта команда, с которой играли сегодня, наши соперники, они нам близки по возрасту. Поэтому нам особенно хочется их побеждать. Девочки старались, хотели показать игру, им это удалось. Я ими довольна сегодня. Если сравнить наши игры в сентябре и сейчас, уже видно, что мы сделали большой шаг вперед. После Нового года мы наберемся опыта и станем более серьезными конкурентами.