Кубок мира по биатлону. Елена Кручинкина заняла 7-е место в спринте

Новости Беларуси. Продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. 18 декабря в Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и накануне у мужчин, весь пьедестал оккупировали представители Норвегии. Первой, несмотря на один промах, стала Тириль Экхофф, с серебром – Ингрид Тандревольд, с бронзой – лидер Кубка мира Марте Ульсбю-Ройселанн.

Лучшей из белорусок стала – нет, на этот раз не Динара Алимбекова – Елена Кручинкина – 7-е место. Это лучший результат в карьере спортсменки. 19-й финишировала Анна Сола (у нее два промаха), Динара Алимбекова стала 31-й с тремя штрафными кругами и опустилась на третью строчку тотала. Ирина Кривко ошиблась на рубеже единожды и в итоговом протоколе значится 47-й. Таким образом, все белоруски отобрались в гонку преследования.