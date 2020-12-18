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Кубок мира по биатлону. Елена Кручинкина заняла 7-е место в спринте

18 декабря 2020 20:27
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Новости Беларуси. Продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. 18 декабря в Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок мира по биатлону. Елена Кручинкина заняла 7-е место в спринте-1

Как и накануне у мужчин, весь пьедестал оккупировали представители Норвегии. Первой, несмотря на один промах, стала Тириль Экхофф, с серебром – Ингрид Тандревольд, с бронзой – лидер Кубка мира Марте Ульсбю-Ройселанн.

Лучшей из белорусок стала – нет, на этот раз не Динара Алимбекова – Елена Кручинкина – 7-е место. Это лучший результат в карьере спортсменки. 19-й финишировала Анна Сола (у нее два промаха), Динара Алимбекова стала 31-й с тремя штрафными кругами и опустилась на третью строчку тотала. Ирина Кривко ошиблась на рубеже единожды и в итоговом протоколе значится 47-й. Таким образом, все белоруски отобрались в гонку преследования.

Кубок мира по биатлону. Елена Кручинкина заняла 7-е место в спринте-4

Мужской и женский пасьюты пройдут уже завтра, 19 декабря. Парни стартуют в 15:00, девушки в 17:00.

# Биатлон # Марте Ульсбю-Ройселанн # Динара Алимбекова-Смольская # Елена Кручинкина # Анна Сола # Фотофакт

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