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Саснович вышла в 1/4 финала на турнире в Санкт-Петербурге

11 февраля 2022 15:35
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Александра Саснович одержала вторую победу на турнире категории 500 в Санкт-Петербурге. Белоруска в двух партиях обыграла румынскую теннисистку Жаклин Кристиан – 6:2, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович вышла в 1/4 финала на турнире в Санкт-Петербурге-1

Противостояние длилось чуть больше часа. Александра допустила три двойные ошибки и выиграла шесть из восьми брейк-поинтов.

# Теннис # Александра Саснович # Жаклин Кристиан # Фотофакт

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