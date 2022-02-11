Саснович вышла в 1/4 финала на турнире в Санкт-Петербурге

Александра Саснович одержала вторую победу на турнире категории 500 в Санкт-Петербурге. Белоруска в двух партиях обыграла румынскую теннисистку Жаклин Кристиан – 6:2, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние длилось чуть больше часа. Александра допустила три двойные ошибки и выиграла шесть из восьми брейк-поинтов.