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Организаторы обещают зрелищное шоу на открытии II Игр стран СНГ – чего ждать зрителям?

05 августа 2023 10:59
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Новости Беларуси. Главное событие спортивного года в Беларуси! Несколько часов остается до торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ, она пройдет под сводами «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси богатый опыт приема самых разнообразных спортивных форумов. Подготовка велась тщательная, над проектом работали более 1 200 человек, и организаторы обещают зрелищное шоу. Ожидается также парад спортсменов. Для представителей каждой из 23-х стран подготовлены отдельные творческие номера.

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