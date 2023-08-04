«Мы ужасно соскучились по таким соревнованиям». Выступления гимнасток открыли II Игры стран СНГ

Новости Беларуси. В Минске ярко открылась соревновательная программа II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «СТВ-Спорт». На ковре Дворца художественной гимнастики столкнулись сильнейшие грации из 10 стран!

Традиционно в числе главных фавориток – белоруски и россиянки. Сегодня, 4 августа, девушки подтвердили свой статус. В индивидуальных упражнениях гимнастки выступили с двумя предметами – обручем и мячом. И в каждом виде в промежуточной тройке сильнейших представительницы именно этих стран. В мяче лидирует Лала Крамаренко.

Алина Горносько допустила потерю и расположилась на третьей позиции. Однако досадная ошибка чемпионский настрой нашей спортсменки не сбила. Белоруска была неотразима в обруче. Там она первая с комфортным преимуществом.

Отметим, результаты отдельных видов идут в зачет многоборья. Завтра гимнастки выступят с булавами и лентой. И по их итогам станут известны первые медалистки. Пока протокол возглавляет Лала Крамаренко. Но наш бронзовый призер Токио уступает всего 10 сотых. Елизавета Зорькина не смогла выступить безошибочно и сейчас находится за пределами топ-3.

Марина Гончарова, старший тренер национальной сборной команды Беларуси по художественной гимнастике:

Бороться нужно до конца – это и есть спортивный характер, принцип. Я уверена, что у них все прекрасно дальше получится. Это всего лишь какое-то легкое волнение: где-то что-то пошло не по плану, но это абсолютно ничего страшного, девчонки обязательно соберутся, и все будет в порядке. Мы были готовы к такому красивому действию, которые сейчас происходит. Мы ужасно соскучились по таким соревнованиям, по такому масштабу, по такому духу. Людей – просто дворец ломится – всех поддерживают, и гимнастки действительно есть сильные, а есть оригинальные, интересные. Поэтому наблюдать, я уверена, очень интересно зрителям. Евгения Канаева на II Играх стран СНГ: «Впечатлили своей виртуозностью белорусские гимнастки».