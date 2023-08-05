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Игорь Сиводедов на II Играх стран СНГ: появились очень перспективные ребята, за которыми мы будем наблюдать

05 августа 2023 10:34
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Новости Беларуси. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» завершился первый соревновательный день из четырех по легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Награды в 16 дисциплинах разыгрывают спортсмены 2009 года рождения и моложе из девяти стран.

Игорь Сиводедов на II Играх стран СНГ: появились очень перспективные ребята, за которыми мы будем наблюдать-1

Беларусь представлена внушительным составом из 67 участников. Для них это первый международный опыт. В расписании турнира – полуфинальные забеги на дистанциях 60 и 300 метров у юношей и девушек, а также продолжение состязаний многоборцев – в секторах для прыжков в длину и толкания ядра.

Наши ребята показали неплохие результаты для своего возраста – шансы на победу определенно есть. К слову, нынешние старты для юных спортсменов могут стать трамплином на пути к Олимпийским играм.

Игорь Сиводедов на II Играх стран СНГ: появились очень перспективные ребята, за которыми мы будем наблюдать-4

Игорь Сиводедов, государственный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
В том году Российская Федерация была временно отстранена от Международной федерации, в связи с этим только этот возраст – 2009 год и моложе – мог выступать спортсменами Российской Федерации у нас. Естественно, основная конкуренция у нас будет с российскими спортсменами, поэтому было принято решение именно детей этого возраста выступать. Это важно и интересно с точки зрения резерва. Мы сейчас своих детей просмотрели, всколыхнули регионы. Появились очень интересные перспективные ребята, за которыми мы будем наблюдать и на которых в дальнейшем будем рассчитывать на попадание в сборную команду.

Игорь Сиводедов на II Играх стран СНГ: появились очень перспективные ребята, за которыми мы будем наблюдать-7

Первые победители и призеры состязаний по легкой атлетике определятся 6 августа. Состоятся сразу 12 финалов. Всего до 8 августа юные спортсмены разыграют 31 комплект медалей.

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