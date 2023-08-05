Что происходит на стадионе «Динамо» в первый соревновательный день II Игр стран СНГ? Прямое включение

Новости Беларуси. 5 августа на столичном стадионе «Динамо» свои силы на предварительных состязаниях пробуют юные легкоатлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Давайте вместе перенесемся в эпицентр спортивного праздника, где сейчас работает наша съемочная группа.
На связь со студией выходит наш корреспондент Юлия Силипицкая.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Мы находимся в самом центре спортивного Минска – это Национальный олимпийский стадион «Динамо», который за 87 лет видел и взлеты спортсменов, и их падения, но мы сегодня говорим о II Играх стран СНГ и об их участниках. «Королева спорта» на мультифоруме представлена в 20-ти видах.
Сегодня первый соревновательный день, уже начались полуфинальные забеги, а участники – 14-летние ребята и моложе. На этом турнире можно было выбирать, кто будет выступать – юноши, молодежь или национальная команда – организаторы приняли решение, что это золотой запас наших спортсменов, не только белорусов, но и всех. Потому что за наградой включились сильнейшие ребята этого возраста из девяти стран. Более 200 спортсменов будут принимать участие в 16-ти видах программ.
После полуфинальных забегов уже есть белорусы, которые попали в финальные забеги. Основные финалы будут завтра, их будет всего 12. Будет на что посмотреть и за кого поболеть. Будем надеяться, что в каждом финале Беларусь представят наши ребята.
В каждом виде программы могут выступать только по два представителя нашей страны – нашей и участников. Белорусы получили еще один маленький бонус – они могут выступать лично. И, конечно, я надеюсь, что они его используют. Настрой боевой. Ребята хотят побеждать, и конкуренция настолько плотная, что не могу даже представить доли сотых секунд.
Официальная церемония открытия II Игр стран СНГ запланирована на сегодня на 16:30. Пройдет она на «Минск-Арене». Организаторы обещают фееричное шоу. Говорят, такого еще не было! Будем надеяться, что белорусы будут с медалями.