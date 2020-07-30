Нина Савина: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 30 июля, эстафетную палочку переняли представители видов выносливости: за медали боролись бегуны-стайеры. Легкоатлет Сергей Кравченя: «Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать» У мужчин победу праздновал Сергей Кравченя.

Он защитил титул чемпиона, причем улучшив прошлогодний результат на минуту. Его время – 29 минут 20 секунд. Для атлета это новый личный рекорд. Вторым на финише был Степан Роговцов, третьим – Владислав Прямов.

У девушек на старт вышли 10 спортсменок. Лучшей стала Нина Савина с результатом 33 минуты 17 секунд. На второй позиции Светлана Куделич, бронза у Екатерины Корнеенко.

Сергей Кравченя, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 10 000 метров:

Для Европы это, может, не суперсильно, но для Беларуси это более-менее хорошо. Мы готовы бежать быстрее. Надеюсь, если бы было больше стартов, то мы пробежали бы быстрее. Спасибо моим друзьям-соперникам, которые поддержали во время бега, не побоялись и мы более-менее пробежали хорошо.

Нина Савина, победительница чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 10 000 метров:

У меня вот это вот настроение длилось уже три дня до старта. Потому что сезон недолгий был, вообще его, в принципе, у меня не было – это был мой первый старт в сезоне. Это очень для меня было волнительно. Опять же, переживаешь эти новые эмоции, как все в первый раз. Но мы справились.

Личный рекорд у меня чуть лучше, но я довольна этими цифрами, потому что есть, над чем работать, есть, к чему стремиться. Такова ситуация в мире: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет. Очень сложно.