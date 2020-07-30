Легкоатлет Сергей Кравченя: «Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать»

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике или, как заявляют сами организаторы, Беларускія лёгкаатлетычныя гульні. В 2020 году турнир проходит с национальным колоритом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

30 июля эстафетную палочку переняли представители видов выносливости: за медали борются бегуны-стайеры. Первыми на дорожку вышли мужчины. Победу праздновал Сергей Кравченя. Вторым на финише был Степан Роговцов, третьим – Владислав Прямов.

Сергей Кравченя, победитель соревнований:

Давно мы не стартовали. Кубок Беларуси в этом году – мало стартов, нет разбеганности. Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать.

Второй год подряд выигрываю. Сложно защищать свой титул, но я рад, что у меня это получилось.