Стало известно, когда состоится командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске

Новости Беларуси. Стала известна новая дата проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Планетарное первенство состоится в столице 23 – 24 апреля 2022 года. Такое решение принято Всемирной легкоатлетической ассоциацией. Изначально состязания должны были пройти в мае 2020 года, но из-за пандемии турнир перенесли.

В программу соревнований войдут заходы у мужчин и женщин на 20 и 50 километров, а также на 10 километров у юниоров и юниорок.