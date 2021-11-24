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Арина Соболенко поборется за звание лучшей спортсменки года

24 ноября 2021 15:04
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Новости Беларуси. Женская теннисная ассоциация проводит голосование за звание лучшей спортсменки года. В числе номинанток есть и белоруска Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко поборется за звание лучшей спортсменки года-1

Она начала сезон в десятке лучших в мировом рейтинге, а завершила 2021-й на второй позиции. Самый громкий успех – победа на тысячнике в Мадриде. Конкурентки у Соболенко серьезные, в том числе первая ракетка планеты австралийка Барти, чемпионка US Open Радукану и другие триумфаторы больших шлемов.

# Теннис # Арина Соболенко # Эшли Барти # Эмма Радукану # Фотофакт

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