Волейболистки «Прометея» проиграли «Локомотиву» в матче ЛЧ в Минске

Новости Беларуси. Во вторник, 23 ноября, в Минске прошел исторический волейбольный матч. Впервые в летописи Минск принял матч двух зарубежных команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов. А это значит, что белорусский город в очередной раз стала площадкой для международных соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во Дворце спорта «Уручье» выясняли отношения российский «Локомотив» и украинский «Прометей». И это была их первая очная встреча. Матч завершилась в пользу подопечных Андрея Воронкова. Итоговый счет – 3:0. Счет по сетам – 25:21, 25:19, 25:23. Команды достаточно уверенно смотрелись на площадке. Если в первых двух партиях лидер был почти понятен, то в третьем сете все насторожились. Буквально каждый шаг волейболисток был важен. Именно россиянки выбрали минскую площадку своей домашней ареной. Руководство волейбольного клуба «Минск» на просьбу откликнулось и протянуло руку помощи. Повлиял на выбор места ристалища еще и тот факт, что, в общем-то, Дворец спорта «Уручье» «Локомотиву» хорошо знаком. Девушки уже играли здесь в рамках открытого чемпионата России против нашей «Минчанки».

Ирина Воронкова, игрок ВК «Локомотив»:

Это первая игра в Лиге чемпионов и да, в зале Минска, но, скажем так, были моменты, над которыми нам нужно поработать. И я думаю, что дальнейшие игры в Лиге чемпионов у нас будут гораздо лучше. Всегда удивляет любая команда. Тут нельзя быть не настроенным. И эта третья партия показала, где-то расслабились.

Гости не скрывали, что еще не раз приедут в Беларусь. Возможно, с туристической целью. Наша страна имеет большой опыт проведения и организации различных турниров – от детских стартов до Европейских игр. И на просьбы мы откликаемся охотно и с душой.