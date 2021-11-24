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«Гомель» победил по серии буллитов. Как выступили другие команды в игровом дне ЧБ по хоккею?

24 ноября 2021 15:07
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Новости Беларуси. Не отдыхали клубы, борющиеся за победу в чемпионате Беларуси по хоккею. В расписании игрового вечера было три противостояния. «Гомель» и «Брест» доигрались до серии послематчевых буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» победил по серии буллитов. Как выступили другие команды в игровом дне ЧБ по хоккею?-1

Хотя, по предстартовым прогнозам, финалист Континентального кубка должен был выносить оппонента в одни ворота. Только вот брестчане думали иначе и сопротивлялись до последнего. Вначале отличились гости. Во втором отрезке хозяева сравняли. А в третьем периоде была зафиксирована ничья. Овертайм сильнейшего не выявил, а из буллитной перестрелки сухим вышел «Гомель». Он победил – 3:2. Также «виктории» добыли «Могилев» и «Неман». Возглавляет таблицу жлобинский «Металлург».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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