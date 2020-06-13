«Он пообещал, если я выиграю или попаду в финал – машину мне подарит». Как Екатерина Карстен познакомилась с мужем

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: С супругом вы познакомились в Бресте в 1995 году. В 1998-ом поженились.

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Да, в 1998-ом поженились и я родила. А он – друг тренера был у ребят. Мы поехали на сборы в Брест, и тоже мой муж поехал с ним. Я с мальчиками тренировалась.

И он выходит после тренировок куда-то идти – в магазин или поесть купить, и он видит, что я всё время одна, одна. И он начал разговаривать со мной, чтобы веселить меня. Там: «Покажи мне магазины». Помню, дождь такой лил, а я по Бресту хожу и ему магазины показываю.

А потом, когда я на мир уехала – он бизнесом занимался, привозил в Беларусь машины, в аренду сдавал – и он мне пообещал, если я выиграю или попаду в финал – машину мне подарит. Но в итоге я была 7-ой. Он мне не новую подарил – Мерседес средний такой.

Также в интервью Екатерина Карстен рассказала:

– о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа

– почему её семья живёт в Германии

– чем занимается сейчас и почему не хочет быть тренером

Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.