«Он пообещал, если я выиграю или попаду в финал – машину мне подарит». Как Екатерина Карстен познакомилась с мужем

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
«Снимают её толпы с камерами, а я стою одна». Карстен рассказала, как завоевала первое олимпийское «золото» для Беларуси
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
С супругом вы познакомились в Бресте в 1995 году. В 1998-ом поженились.
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Да, в 1998-ом поженились и я родила. А он – друг тренера был у ребят. Мы поехали на сборы в Брест, и тоже мой муж поехал с ним. Я с мальчиками тренировалась.
И он выходит после тренировок куда-то идти – в магазин или поесть купить, и он видит, что я всё время одна, одна. И он начал разговаривать со мной, чтобы веселить меня. Там: «Покажи мне магазины». Помню, дождь такой лил, а я по Бресту хожу и ему магазины показываю.
А потом, когда я на мир уехала – он бизнесом занимался, привозил в Беларусь машины, в аренду сдавал – и он мне пообещал, если я выиграю или попаду в финал – машину мне подарит. Но в итоге я была 7-ой. Он мне не новую подарил – Мерседес средний такой.
Также в интервью Екатерина Карстен рассказала:
– о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа
– почему её семья живёт в Германии
– чем занимается сейчас и почему не хочет быть тренером
Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.